الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساختتمت بطولة في لاعبون بلا حدود التي تتضمن Fortnite، أكبر حدث خيري للرياضات الإلكترونية في العالم، والتي شهدت مشاركة أبرز الفرق الثنائية في العالم للتنافس على مجموعةٍ من الجوائز الخيرية، والتي تصل قيمتها إلى 3 ملايين دولار أمريكي.وانطلقت المنافسات على مدار أربعة أيام في مناطق أوروبا، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهدت تأهل الفرق الفائزة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في أول حدث حضوري ومباشر للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والذي ينطلق خلال الصيف القادم.وشملت قائمة الفرق الفائزة عدداً من أبرز مشاهير الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، حيث تم تتويج الثنائي Okis وNutiffy أبطالاً لمنطقة أمريكا الشمالية (يرجى الضغط على هذا الرابط لاستعراض جميع أسماء الفائزين)، ليتأهلا برفقة الثنائي MackWood و Threats.وتويج الثنائي Kovaaksxd و Zroqz أبطالاً لقارة أوروبا (يرجى الضغط على هذا الرابط لاستعراض جميع أسماء الفائزين) وحجزا أماكنهما في بطولة الصيف برفقة الثنائي BadSniper و DKS والثنائي anasfnbr و pinquk، كما تُوّج الثنائي Draftell و Kai4u أبطالاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (يرجى الضغط على هذا الرابط لاستعراض جميع أسماء الفائزين).وتبرع جميع الفائزين بالجوائز المالية التي حصلوا عليها لصالح الجهات الخيرية والإنسانية، والتي تضم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة دايركت ريليف واليونيسف والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وتحظى نسخة هذا العام من لاعبون بلا حدود بأهمية كبيرة، حيث تؤهل البطولات التابعة لمنافسات النخبة الفائزين للمشاركة في النسخة الأولى من حدث عالمي ومرتقب ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في الرياض هذا الصيف، مع مجموعة جوائز مالية تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي. ويُخصص لمنافسات التي تتضمن Fortnite مبلغ مليوني دولار أمريكي من قيمة الجائزة الإجمالية. ويحظى المتأهلون من منافسات النخبة بفرصة المشاركة في مجموعةٍ من البطولات القوية والمليئة بالإثارة الصيف المقبل، إذ يواجهون نخبة من لاعبي العالم الذين تأكدت مشاركتهم بموجب بطاقات دعوة مباشرة، ومنهم Clix وBenjyfish وTfue وScoped وmitr0وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي بن مشاري الفوزان أن البطولة تأتي ضمن منافسات النخبة من لاعبون بلا حدود لتعكس أهمية هذه المنصة في عالم الرياضات الإلكترونية، إذ واصلت للعام الثالث على التوالي دورها المهم في استقطاب أفضل مواهب الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. وشكلت هذه المنافسات منبراً لدعم جهود الأعمال الإنسانية ولإطلاق أفضل المنافسات الترفيهية الاستثنائية لعشاق الألعاب من جميع أنحاء العالم، متوقعاً أن تستفيد لاعبون بلا حدود من هذا الزخم للارتقاء إلى مستويات غير مسبوقة من التنافس والتشويق والمتعة في البطولات القادمة من منافسات النخبة.يذكر أن منافسات النخبة ضمن لاعبون بلا حدود تستمر حتى 7 يونيو القادم، والتي يبلغ مجموع جوائزها الخيرية 10 ملايين دولار أمريكي، حيث تشهد مواجهات مشوقة في مجموعةٍ من الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويمكن للجميع تقديم الدعم والمساهمة في مساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم بالتبرع لإحدى المؤسسات الخيرية من خلال موقع لاعبون بلا حدود الإلكتروني.// انتهى //19:18ت م0163