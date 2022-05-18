الاحساء 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء , بمكتبه اليوم ، مدير فرع وزارة التجارة بالمحافظة سعود الخالدي وعددًا من منسوبي الفرع .واستمع سموه لشرح عن الخدمات المقدمة من فرع وزارة التجارة بالمحافظة وعن الخدمات الإلكترونية المقدمة .وأكد سموه أهمية تطوير أعمال الفرع، والدور الذي يقوم به فرع الوزارة بالمحافظة، حاثا الجميع على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء إلى الأفضل.فيما أكد الخالدي، حرصه وجميع منسوبي الفرع على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة.// انتهى //19:21ت م0165