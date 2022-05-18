جدة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسعقد اليوم المؤتمر الصحفي للمباراة الختامية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء، التي ستقام مساء غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وتحدث المدير الفني لنادي الهلال السعودي لكرة القدم رامون دياز خلال المؤتمر، عن جاهزية فريقه لمواجهة فريق الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن الفريق بأتم الجاهزية والاستعداد الجيد لخوض هذا النهائي الأغلى، لاسيما وأنها مباراة كبيره بجميع المقاييس.وأضاف دياز : نحن سعداء لأن أكبر عامل ساعدنا هو إراحة اللاعبين بعد ضغط المباريات الكبير، ومستعدون لإسعاد جماهيرنا وكسب هذا النهائي الكبير، والحضور الجماهيري الكبير.من جانبه أوضح لاعب الهلال أوديون إيغالو، أن جميع عناصر فريقه لديهم إصرار كبير على الفوز بهذه المباراة والتي تُمثل تتويجًا للمجهود الذي بذلوه طول هذه الفترة، مشيداً بجاهزية فريقه بشكل قوي لخوض هذه المباراة، ومتمنياً أن تكون عرض جميل لكرة القدم ولجميع متابعيها.من ناحيته أبدى المدير الفني لنادي الفيحاء الصربي فوك رازوفيتش، احترامه للهلال الذي يملك عناصر مميزة، مؤكدًا أنهم استعدوا جيداً لخوض هذا النهائي التاريخي لفريقه، وأنه يعرف خصمه جيداً والذي يعتبر أفضل فريق في آسيا خلال هذه الفترة، ولكن فريقه يستحق الحضور في هذا النهائي للعب أمام الهلال وسيكون جاهزاً بدنيًا وفنياً للمواجهة المرتقبة.وبين رازوفيتش، أنهم سوف يلعبون من أجل الفوز، ويجب أن يكون الدفاع أمام الهلال في أفضل حالاته إضافة إلى الهجوم، مضيفاً أنه يجب أن نتعامل مع الإصابات التي لدينا والأمر الإيجابي أن لدينا لاعبين يستطيعون اللعب في أكثر من مركز.من جانبه أكد مدافع الفيحاء حسين الشويش، أن فريقه يعلم أنه سيلعب أمام ناد كبير بحجم الهلال ولكن لديهم 11 لاعباً سيقاتلون لصناعة التاريخ، لاسيما وأنهم سيخوضون أول نهائي في تاريخ هذه البطولة.يُذكر أن المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال الذي نجح في التأهل للنهائي بعد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل الفيحاء للمباراة النهائية على حساب الاتحاد بعد الفوز بنتيجة هدف دون رد.// انتهى //19:22ت م0166