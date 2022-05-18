باكو 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالعاصمة الأذربيجانية اليوم، بوزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية الأذربيجانية للتربية والعلوم والثقافة أنار كريموف، على هامش مشاركة الدكتور المالك في أعمال المؤتمر الدولي بباكو حول موضوع "التنمية المستدامة من خلال إنعاش البيئة الثقافية"، حيث بحثا مستجدات التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.كما استعرض الجانبان البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بشكل مشترك ومن ضمنها برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وإنشاء كرسي الإيسيسكو حول المواد الطبية الحيوية في جامعة باكو الحكومية، ومشروع تدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن.وبالمناسبة التقى المدير العام للإسيسيسكو أيضا بوزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، حيث ناقشا أوجه التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها افتتاح مكتب الإيسيسكو الإقليمي في العاصمة الأذربيجانية.// انتهى //19:27ت م0168