شقراء 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب جامعة شقراء البالغ عددهم 5061 في مقر المدينة الجامعية بمحافظة شقراء.وكان في استقبال سموه لدى وصوله محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي ورئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة حيث ألقى رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض وتشريفه للحفل الذي يؤكد حرصه ومتابعته للجامعة ومنسوبيها.وأضاف أن هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – يعيش عصر من الإنجازات ومسابقة للزمن والسعي لتحقيق نجاحات في مجالات عدة .. ولذا يحق لنا أن نفتخر ونفاخر بقيادة جعلت المواطن محور الاهتمام وراهنت على علو همته وتحقيق أهدافه.وأشار إلى أن الخريجين ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030 وينتظر منهم المساهمة في تحقيق مستهدفاته للوصول إلى المكانة التي يستحقها.بعدها قدم عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سعد الجبرين الخريجين وتخصصاتهم في مسيرة طلابية حيث بلغ عدد خريجي هذا العام (5061) خريجاً وخريجة من 23 كلية من إجمالي أكثر من 52 ألف طالب وطالبة تم تخريجهم منذ تأسيس الجامعة.كما ألقى الطالب تركي العتيبي كلمة الخريجين عبر فيها عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على مشاركتهم اليوم الحفل وتعزيز مسيرتهم العلمية واللفتة الكريمة من سموه.وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا عن إنجازات الجامعة خلال السنوات الماضية وأوبريت بالإضافة إلى قصة كفاح سلطت الضوء على تجربة طالب نجح في استكمال مسيرته التعليمية في كلية الطب بجامعة شقراء رغم إعاقته الحركية.وفي الختام كرم سمو أمير منطقة الرياض الخريجين الحاصلين على الترتيب الأول في مختلف كليات الجامعة وعددهم (22) طالباً كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .// انتهى //20:03ت م0170