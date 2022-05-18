جدة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسزار معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الدكتور عبدالعاطي أحمد عبّاس والوفد المرافق له أمس، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.وأطلع معالي الأمين العام للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو، الوزير السوداني على رؤية المجمع، ورسالته، وأهدافه، وخطته الإستراتيجية الخمسية، وأنشطة وبرامج المجمع المختلفة، مشيرًا إلى أنّ المجمع قام باستكتاب عدد من الباحثين السودانيين المتميزين للمشاركة بورقات عمل في دورة المجمع القادمة، مرحبًا بترشيح عدد من الباحثين والباحثات للمشاركة في الدورة القادمة للمجمع من خلال إعداد أبحاث وأوراق عمل حول عدد من موضوعات الدورة.// انتهى //20:27ت م0172