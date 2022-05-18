الأحساء 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء على الإستراتيجية العامة لهيئة التراث، ومشاريعها في الأحساء.جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمقر المحافظة اليوم مع الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش يرافقه مدير هيئة التراث بالمحافظة محمد بن علي المطرودي .واستعرض الدكتور الحربش إستراتيجية هيئة التراث ومبادراتها لسمو محافظ الأحساء في العناية بقطاعات الآثار والتراث العمراني والحرف اليدوية والتراث الثقافي غير المادي، ومشاريع الهيئة في الأحساء، مؤكداً أن هيئة التراث تحافظ على الثروة الثقافية والمواقع الأثرية وإدارتها بفعالية.// انتهى //20:29ت م0173