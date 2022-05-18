الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسشاركُ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم، في اجتماع الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دورتها الـ 32 التي عقدت عبر الاتصال المرئي، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي خالد الثبيتي والأمين العام إبراهيم القاسم.ورأس الاجتماع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.وجدَّدَ رئيس الفيفا التهنئة للمنتخب السعودي والمنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022،متمنيًا لها تقديم صورة مشرفة تعكس التطور الذي تشهده كرة القدم.// انتهى //20:34ت م0174