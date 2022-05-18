دبي 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساختتمَ جناحُ المملكة العربية السعودية مشاركته اللافتة هذا العام في معرض سوق السفر العربي؛ الذي أقيم في مدينة دبي، على مدى أربعة أيام في مايو الجاري، تميزت من خلاله الهيئة السعودية للسياحة،بمعية عدد قياسي من شركاء منطومة السياحة السعودية، بلغ 29 شريكاً؛ نجحوا في تسليط الأضواء على كنوز السياحة السعودية،وما تملكه من تنوع وعمق وفرص هائلة،بالإضافة إلى النجاح في إعادة التواصل وتأكيد الالتزام مع صناع السياحة وكبرى الشركات العالمية، عبر عقد أكثر من 4 آلاف اجتماع، وإبرام أكثر من 90 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم؛ تؤسس لمرحلة متجددة من التعاون والتكامل؛ وتسهم في استقرار ونمو واستدامة القطاع السياحي بالمملكة.وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين أن المملكة تحظى بثقة صنَّاع السياحة وكبرى الشركات العالمية المرموقة؛ وهو ما يترجم حجم ونوعية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها هذا العام، حيث تسعى الهيئة لتمكين شركائها بالقطاع الخاص؛ عبر المشاركة في المحافل الدولية المهمة لعقد الشراكات مع العلامات التجارية المرموقة على مستوى العالم؛ مثل وكالات السفر والفنادق،وشركات تنظيم الرحلات وتقديم الخدمات السياحية.وأفاد أن الهيئة السعودية للسياحة تواصل جهودها في جذب المسافرين والترحيب بهم،ودعوتهم للاستمتاع بالتنوع الطبيعي والثقافي، واستكشاف الوجهات الفريدة والتجارب الملهمة التي لن يجدها الزائر إلا بالسعودية، مع كرم ضيافة وحفاوة عرفت عن المجتمع السعودي الأصيل، وفعاليات عالمية ونوعية تقام طوال العام في جميع مناطق المملكة.وكان الجناح السعودي بمعرض سوق السفر العربي قد أعلن عن عدد من البرامج الجديدة، والاتفاقيات والشراكات المبرمة هذا العام؛إذْ أطلقت الخطوط الجوية السعودية نظامها الترفيهي "بيوند" على متن رحلاتها الجوية، الذي يوفِّر أكثر من 5 آلاف ساعة من المحتوى بدقة وجودة عالية، كما أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية أول مركز فني تعليمي مخصص للفنون الرقمية، بالإضافة إلى تدشين الهيئة الملكية لمحافظة العلا أول برنامج تدريبي مخصص لوكالات السفر والسياحة حول العالم؛ يسهم في جذب السياح لاستكشاف المتحف التاريخي المفتوح في شمال غرب المملكة، وفي الساحل الغربي؛وقد أعلنت "كروز السعودية" عن إنجازها بتجاوز مستهدفات العام 2023م، وعزمها على افتتاح مينائي ضباء وجازان، مستهدفة جذب 1.3 مليون مسافر بحلول العام 2030م، كما أعلنت شركة البحر الأحمر افتتاح أجزاء من مشروعها العملاق بنهاية العام الجاري، إضافة إلى تسليم 800 وحدة سكنية خلال المدة 2023-2024م.وقد نجح الجناح السعودي في الإبداع والابتكار عبر تجسيد كرم الضيافة والحفاوة المعروفة عن المجتمع السعودي الأصيل، التي تنقل معها الزوار بين أشهر المواقع والمعالم والوجهات السياحية حول المملكة؛ مُعبِّراً عن رحلة تطور ونمو المملكة العربية السعودية.// انتهى //20:34ت م0175