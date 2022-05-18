مسقط 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسشاركت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، بصفتها راعياً إستراتيجياً،في مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة العالمي 2022 المنعقد في سلطنة عمان بين 16 و19 مايو الجاري.وأوضحت "معادن" أن مشاركتها في المؤتمر جاءت من خلال عدة مشاركات لمسؤولي وقيادات الشركة الذين يستعرضون - خلال جلسات وورش المؤتمر-إستراتيجية "معادن"وحلولها في مجالات البيئة وصحة الإنسان والسلامة والأمن ، حيث ألقى نائب الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي، الخطاب الرئيسي في اليوم الأول، حول التحول والسلامة وتحقيق التميز واستدامته والاستمرار في دفع حدود التميُّز.وبيَّنت "معادن"، أن مشاركتها في المؤتمر تهدف إلى تسليط الضوء على جهودها في مجالات البيئة وصحة الإنسان والسلامة والأمن، وهدفها المتمثل في تحقيق مكان عمل خالٍ من الإصابات، ومشاركة ممارساتها ومبادراتها مع الخبراء الدوليين الذين يشاركون في هذا المؤتمر، والاطلاع على تجاربهم وخبراتهم، إضافة إلى استخدام منصات المؤتمر لتعزيز مكانة "معادن" بصفتها شركةرائدة في صناعة التعدين السعودية،وملتزمة بتحقيق أداء عالمي المستوى في مجال الصحة والسلامة والبيئة،واستعراض برنامج التحول في ثقافة السلامة، والاطلاع على التطورات والاتجاهات الجديدة في هذه المجالات،ومشاركة المعرفة.كما شاركت "معادن" بجناح خاص في المعرض المصاحب للمؤتمر، استعرضت من خلاله التقنيات التي تستخدمها الشركة في نشاطات البيئة والصحة والسلامة، وكيفية تطور هذه التقنيات،إضافة إلى استعراض أنشطة ومبادرات السلامة.// انتهى //21:09ت م0181