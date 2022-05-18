واشنطن 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في نيويورك اليوم، بوزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري.وتناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة سبل توسيع الشراكة الثنائية في مجالات المناخ والاستثمار والتجارة والصحة والتعاون بشأن السلام الإقليمي ومكافحة الإرهاب والاستقرار الأفغاني، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.//انتهى//21:14ت م0183