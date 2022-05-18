الدمام 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واستفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عدداً من محافظات المنطقة الشرقية، وذلك للاطلاع على المشاريع وإنجازات البلديات المرتبطة، حيث شملت الجولة زيارة بلدية محافظة قرية العليا، وبلدية اللهابة، وبلدية الرفيعة.واستهل معاليه جولته ببلدية محافظة قرية العليا، حيث تفقد المشاريع التي تنفذها ونفذتها البلدية بالمحافظة، وافتتح مشروع الممشى الرياضي بحي الربوة في محافظة قرية العليا، بمساحة 3600 م2 وطول 650 متراً طولياً، ومُزوَّد بألعاب أطفال،ومجسمات ضوئية،وشواحن للأجهزة الذكية،ومسطحات خضراء، كما قام معاليه بجولة ميدانية في عدد من المواقع التي شملتها الأعمال التطويرية.عقب ذلك توجه إلى بلدية اللهابة، واطَّلعَ على عرض مرئي لإنجازات البلدية،ووقف على عدد من المشاريع التطويرية والتجميلية للمحافظة؛للتأكد من تطبيق برامج القطاع البلدي في أنسنة المدن، و تحسين المشهد الحضري ضمن برنامج جودة الحياة،ومعالجة التشوه البصري.بعد ذلك واصل جولته التفقدية بزيارة بلدية الرفيعة، حيث افتتح مشروع مباني البلدية والمرافق العامة التي أُنشِئت على مساحة تبلغ ٥٠٠م٢، و اطَّلع على مشاريع البلدية بالمحافظة .وفي ختام الزيارة التقى معالي أمين الشرقية،بعدد من الأهالي في المنطقة؛للوقوف على مطالبهم وملحوظاتهم بما يلبي احتياجات هم،ويحسِّن من خدمات القطاع البلدي.// انتهى //21:19ت م0184