الرباط 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.29%، بـ 12.679,96 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.43% ليستقر عند 1.022,35 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.12%، مسجلاً 951,87 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 82,96 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 662,21 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:31ت م0185