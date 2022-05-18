مقديشو 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسنفذت وحدات من الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، في مناطق بمحافظة باي التي يسيطر عليها الإرهابيون.وأوضح قائد الوحدات العسكرية الصومالية الرائد عدو محمد عبدي، وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن القوات المسلحة دمرت خلال العملية العسكرية قواعد العدو الإرهابي في مناطق بولو فولاي، وإيذالي، وراماعدوي، ومودو، وأن العمليات الأمنية ضد المتمردين ستتواصل حتى القضاء عليهم.//انتهى//21:56ت م0189