اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة (واس) الاقتصادية
الأربعاء 1443/10/17 هـ الموافق 2022/05/18 م واس
الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واس
أصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
وفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.25 .
اليورو 0.95 .
الجنيه الإسترليني 0.80 .
اليوان الصيني 6.75.
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1814.9 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 21.43 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 922.2 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1995.14 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 108.79 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 109.26 دولارًا.
نفط الغاز 1009.25 دولاراً.
الغاز الطبيعي 8.37 دولارات.
غاز البروبان 6164 دولارًا.
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