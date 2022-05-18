القاهرة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسدعت لجنة الإعلام والاتصال بالمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون مع القنوات الإعلامية بكل من المجالس البرلمانية العربية، والهياكل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنظيمي الأول اليوم برئاسة رسمية الكعابنة وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة لمناقشة أولويات خطة عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة.وتم التوافق خلال الاجتماع على تعزيز دور المرصد في التصدي لأي تقارير مغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وإعطاء أولوية لبناء صورة ذهنية إيجابية للمرصد من خلال هوية بصرية وتطويع الأدوات الإلكترونية مع التركيز على تطوير وتحديث أدوات الجانب الإعلامي، والتواصل المؤسسي مع جميع الهياكل والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، وإنشاء الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان.//انتهى//22:00ت م0191