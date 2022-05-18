واشنطن 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، استئناف العمل رسمياً في سفارة الولايات المتحدة في كييف العاصمة الأوكرانية.وأوضح بلينكن-في بيان صحفي اليوم- أنه تم قبل ثلاثة أشهر إنزال العلم الأمريكي من فوق سفارة الولايات المتحدة في كييف وتعليق العمليات في السفارة؛للمحافظة على سلامة موظفي السفارة الأمريكية وأمنهم.وأكد أن بلاده تتخذ هذه الخطوة بالغة الأهمية وهي قد اتخذت تدابير إضافية لزيادة سلامة الموظفين العائدين إلى كييف،كما تم تعزيز الإجراءات والتدابير الأمنية،مجدِّداً التأكيد على التزام بلاده تجاه أوكرانيا حكومةً وشعباً.// انتهى //22:02ت م0193