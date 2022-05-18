الخرطوم 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساستقبل وزير الخارجية السوداني علي الصادق، بمكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر.وجرى خلال الاستقبال بحث سُبل تطوير العلاقات والتعاون بين المملكة والسودان ودعمها وتطويرها على المستويات كافة،إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان مضاعفة جهود تعزيز العمل والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة، كما أكدا على تطور العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.//انتهى//22:02ت م0194