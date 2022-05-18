القاهرة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأكدت مصر مواصلتها دعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في الصومال، وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، وذلك من أجل تخطي الصومال لتحدياته الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في مستقبل مزدهر.جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم رحب فيه القاهرة بنجاح الانتخابات الرئاسية في الصومال التي انتخب فيها بها الرئيس حسن شيخ محمود، ووصفتها بالخطوة المهمة على صعيد تحقيق الاستقرار في البلاد.//انتهى//22:47ت م0201