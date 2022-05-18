الرباط 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وجامعة باكو الحكومية في أذربيجان اليوم على اتفاقية إنشاء كرسي الإيسيسكو للمواد الطبية الحيوية في الجامعة، بهدف تعزيز الأبحاث العلمية، وتوحيد جهود العلماء والباحثين والأطباء، وممثلي قطاع الصناعة الطبية الحيوية، لتطوير مواد متقدمة ذات خصائص مضادة للميكروبات لتوظيفها في مجال الطب الحيوي.وقع الاتفاقية عن المنظمة مديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، وعن الجامعة رئيسها الدكتور إلشين باباييف، وذلك على هامش مشاركة الدكتور المالك في باكو في أعمال المؤتمر الدولي حول "التنمية المستدامة من خلال إنعاش البيئة الثقافية".//انتهى//22:51ت م0202