طرابلس 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأحبطت وحدات مشتركة من الأمن الليبي عملية تهريب 375 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أجنبية إلى أوروبا عبر البحر.وأوضحت مصالح أمن مدينة الخميس الليبية في بيان أنه أثناء إيقاف المهاجرين اشتبكت بين عناصر الأمن وأفراد العصابة التي تقوم بتهريب المهاجرين، مشيرةً إلى أنه سُيطر على العصابة، وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.//انتهى//22:53ت م0203