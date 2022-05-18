نجران 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم ، عددًا من الجولات التفتيشية على نشاط بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، شملت مدينة نجران، ومحافظة حبونا، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في المنطقة.وأبان أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجان الميدانية للتوطين قامت بزيارة 38 منشأة تجارية تعمل في النشاط ، بلغ عدد العاملين فيها 97 موظفًا سعودياً، منهم 5 موظفات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 72 وافدًا من مختلف الجنسيات.وأشار الدوسري إلى أنه جرى إنذار منشأتين تعملان في ذات النشاط، وحصر 11 فرصة عمل جهزت لشغلها بالموظفين السعوديين، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي تم زيارتها أكثر من 57% ، داعياً أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين ، تفادياً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.// انتهى //22:57ت م0204