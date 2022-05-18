الكويت 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسواصلت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، والتي تستضيفها العاصمة الكويتية الكويت تحقيقها للميداليات المتنوعة على مختلف الاتجاهات اليوم ، عندما رفعت رصيدها من الميداليات إلى 30 ميدالية (7 ذهبيات و 8 فضيات و 15 برونزية).وشهد اليوم الثالث للدورة، تحقيق لاعبي الأخضر 11 ميدالية بواقع (ذهبيتين و3 فضيات و 6 برونزيات).وجاءت أولى ميداليات اليوم ، عبر السباح علي العيسى، بفوزه بذهبية سباق 100م ظهر، بعد أن أنهى السباق بزمن 59.79 ثانية في منافسات اليوم الثاني للمسابقة، التي تجري على مسابح نادي النصر الكويتي.وجاءت الذهبية الثانية عن طريق لاعب العشاري في ألعاب القوى، أحمد الياسين، بحصوله على ذهبية مسابقة العشاري، بحلوله بالمركز الأول برصيد 7270 نقطة، وطار زميله سعيد مبروك بالفضية برصيد (7017) نقطة.وحقق فريق التتابع والمكون من مازن الياسين ومحمد المعاوي وحسن عرعور وأحمد فتيني، المركز الثاني وفضية سباق 4×400م بزمن 3.06.37 دقائق.وفي سباق 200م، نال العداء فهاد السبيعي المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 20.92 ثانية، وأحرز زميله محمود حافظ البرونزية بزمن 21.13 ثانية.وفي مسابقة الرماية، فاز ثلاثي الأخضر، فهد المطيري (111 نقطة) وفيصل الدعجاني (103 نقاط) ومحمد الشريدة (96 نقطة)، ببرونزية مسابقة الشوزن تراب للفرق.وحصلت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى، مزنة النصار على ميداليتها الثانية بالدورة بحلولها ثالثاً في سباق 5000م بزمن 20:33:42 دقيقة وهي التي حققت أمس الأول برونزية سباق 10000م.وتمكنت الواثبة رغد بوعريش من تحقيق برونزية الوثب العالي، بعد أن قفزت لارتفاع 1.45م، كما حقق زميلها الواثب أحمد التاروتي، برونزية الوثب العالي للرجال بعد أن قفز لارتفاع 2.10م.ونال العداء يوسف عسيري، برونزية سباق 5000م، بعد إنهائه للسباق بزمن 14.14.97 دقيقة.من جانبه كسب المنتخب السعودي للصالات - سيدات، نظيره الكويتي بنتيجة 2-1، بإمضاء اللاعبتين البندري مبارك وريم عبدالله، ليحتل الأخضر ثاني الترتيب بعد المتصدر البحرين، في حين سيلاقي في آخر مواجهات المجموعة المنتخب الإماراتي عند الساعة الخامسة من مساء الغد.وفي بقية منافسات الغد، يفتتح المنتخب السعودي للدراجات للسيدات مشاركته بالدورة، عند السابعة صباحاً، بالتواجد في سباق فرق ضد الساعة (20كم) بفريق مكون من مشاعل الحازمي ودانية سمباوة ومنيرة الدريويش وهند جمعان، في السباق الذي يقام على جسر الشيخ جابر الصباح.وفي منافسات الرماية، يواصل رماة الأخضر مشاركتهم في الدورة، بمسابقة الشوزن سكيت (75طبق) بتواجد الرماة سعيد المطيري ومحمد الخمشي وحاتم الشمري عند التاسعة صباحاً، ومشاركة الرماة عطا الله العنزي وسفر الدوسري ومحمد العمري في مسابقة مسدس هواء 10م فرق عند العاشرة صباحاً، ومسابقة بندقية 50م ثلاثة أوضاع للفرق الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بمشاركة عبدالعزيز العنزي وفايز العنزي وعبدالرحمن الجحيدلي.وفي السباحة، يتواجد سباحو الأخضر في سباق 50م حرة عند الخامسة مساءً، وسباق 200م متنوع الساعة 5:10 مساءً، وسباق 100م صدر الساعة الخامسة والنصف، وفريق السباحة للتتابع في سباق 4×200م حرة الساعة السادسة مساءً.// انتهى //23:01ت م0205