نيويورك 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في ميانمار، مع استمرار معاناة المدنيين في خضم القتال، لا سيما في شمال غربي وجنوب شرقي البلاد.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي: إن أكثر من 950 ألف رجل وامرأة وطفل ما يزالون نازحين في جميع أنحاء ميانمار، وهذا يشمل أكثر من 600 ألف شخص نزحوا بسبب الصراع، وانعدام الأمن منذ الانقلاب العسكري قبل أكثر من عام.وأفاد دوجاريك، أن عمال الإغاثة يقدمون الخدمات الإنسانية هناك، رغم التحديات الخطيرة المتعلقة بالوصول ونقص التمويل، مؤكداً أنهم بحاجة إلى وصول أسرع وأبسط وأكثر قابلية للتنبؤ ومعالجة الاحتياجات المتزايدة، لا سيما في مناطق الصراع.//انتهى//23:04ت م0207