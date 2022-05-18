جدة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأنهى مرور محافظة جدة استعداداته الخاصة بالمباراة الختامية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء، وذلك بتكثيف الدوريات المرورية على طريق الحرمين وطريق المدينة المنورة وطريق الأمير سلطان وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير ماجد، لضمان انسيابية الحركة للجماهير القادمين إلى المدينة الرياضية وسرعة وصولهم.وتشمل الخطة المرورية متابعة خروج الجماهير بعد المباراة ومراسم التتويج بالتركيز على المحاور كافة، والطرق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إضافة إلى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الأندلس ومنطقتي الكورنيش وأبحر الشمالية.وأكد مرور محافظة جدة ضرورة الالتزام بأنظمة السير والسرعات المحددة للطرق والحضور المبكر تفاديًا للازدحام أمام بوابات المدينة الرياضية.// انتهى //23:11ت م0208