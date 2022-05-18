سكاكا 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسعُقد اليوم لقاء جمع عميد الكلية التقنية بالجوف ماجد بن عبدالعزيز العتيبي ومدير بنك التنمية الاجتماعية بالجوف محمد بن فهد الشمري، ومدير معهد ريادة الأعمال بالمنطقة، حسن منيف الغنام؛ لبحث أهم سبل التعاون؛ لتحقيق عدد من الأهداف من خلال إقامة الدورات التدريبية التوعوية لريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار .كما عُقد لقاء بالمتدربين المتوقع تخرجهم؛ لتوضيح مدى أهمية ريادة الأعمال والعمل الحرّ، والدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لريادة الأعمال والعمل الحرّ.// انتهى //23:15ت م0209