بروكسل 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسقدّمت فنلندا والسويد طلبي انضمامها لحلف شمال الأطلسي، بعد أن تسبب الحرب في أوكرانيا إلى تحول كبير في سياسات الحياد العسكري التي انتهجها البلدان على مدى عقود.وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي " الناتو " ينس ستولتنبرغ بعد تسلمه الطلبين من السفيرين الفنلندي والسويدي بمقر الحلف : "إن الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية، وسينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو ".//انتهى//23:18ت م0211