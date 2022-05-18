واشنطن 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك اليوم ، بوزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو.وناقش الجانبان سبل تعزيز تعاون البلدين في قضايا الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والأمن الغذائي، ومكافحة تغير المناخ وتعزيز العلاقات التجارية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية الدولية.وأكد الجانبان في بيان مشترك عقب اللقاء، التزم البلدين بالعمل معاً بشكل وثيق لمواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعميق التعاون الثنائي الأمريكي التركي.//انتهى//23:19ت م0212