جيزان 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، أولى مباريات المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره الفلسطيني في بطولة اتحاد غرب آسيا بحضور أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم وذلك على الملعب الشاطئي بجازان.وانتهت المباراة بخسارة المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية من نظيره المنتخب الفلسطيني ، بأربعة أهداف مقابل ستة أهداف للمنتخب الفلسطيني ، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي تحتضنها المملكة بمشاركة 7 منتخبات .وتستكمل مباريات الجولة الثانية للبطولة غدًا بثلاثة لقاءات، حيث يلتقي في المباراة الأولى عُمان والكويت ، وفي الثانية يلتقي البحرين وفلسطين ، وفي المباراة الثالثة يلتقي منتخبا لبنان والإمارات .// انتهى //23:24ت م0213