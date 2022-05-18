نجران 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسنظمت جامعة نجران ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب اليوم حفل الجامعة الختامي، على مسرح المبنى الإداري للطالبات، بحضور رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات.وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا يوثق مسيرة الجامعة، وما حصدته من إنجازات ومراكز متقدمة في عدد من التصنيفات العالمية، إضافةً إلى مواكبتها لرؤية المملكة 2030 من خلال ما تقدمه من برامج واستحداثها لتخصصات علمية تحقق أهداف الرؤية، إلى جانب المراكز البحثية والاتفاقيات التي عقدتها الجامعة وخدماتها المجتمعية، وعرضًا مرئيًا آخرًا بعنوان "فخور بجامعتي".عقبها ألقى رئيس الجامعة، كلمةً أشار فيها إلى دعم القيادة الرشيدة- حفظها الله- في دعم التعليم ودوره في تحقيق أهداف الرؤية 2030،ومتابعة وزير التعليم لأدوار الجامعة، مؤكدًا أن ما وصلت له الجامعة يأتي نتيجة الجهود المبذولة من منسوبيها الذين يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تحقيق أهدافها.وحث الدكتور الخضيري الطلاب والطالبات على بذل المزيد من الجهد لإكمال مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.وفي ختام الحفل كرم رئيس الجامعة المتقاعدين والموظفين والموظفات المتميزين، وكذلك المتفوقين من الطلاب والطالبات، ومشرفي ومشرفات الأنشطة الطلابية في الكليات.// انتهى //23:24ت م0214