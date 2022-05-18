اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الأربعاء 1443/10/17 هـ الموافق 2022/05/18 م واس
نيويورك 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1164.52 نقطة إلى 3.57% ليغلق عند 31490.07 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 165.17 نقطة إلى 4.04% إلى 3923.68 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 566.37 نقطة إلى 4.73% إلى 11418.15 نقطة.
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