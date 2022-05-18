نيويورك 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1164.52 نقطة إلى 3.57% ليغلق عند 31490.07 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 165.17 نقطة إلى 4.04% إلى 3923.68 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 566.37 نقطة إلى 4.73% إلى 11418.15 نقطة.//انتهى//23:26ت م0215