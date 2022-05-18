مقديشو 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد.ونقل السفير المولد خلال الاستقبال، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية الصومال الفيدرالية، وتمنياتهما بالتوفيق والسداد له، ولشعب الصومال المزيد من النماء والأمن والاستقرار.//انتهى//23:42ت م0216