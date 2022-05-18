القدس المحتلة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسقرر المحتل الغاشم اليوم السماح لما يسمى "مسيرة الأعلام الاستفزازية" بالمرور من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بما فيها باب العمود.وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن ما يسمى وزير "الأمن الداخلي الإسرائيلي" عومير بارليف صادق بشكل نهائي على السماح لمسيرة الأعلام الاستفزازية بالمرور من البلدة القديمة بما فيها باب العمود في 29 مايو الحالي.ومن المقرر أن تنطلق هذه المسيرة للمستوطنين نحو مدينة القدس، وسط تأمين كامل من عناصر شرطة الاحتلال التي ترفع حالة التأهب في ذلك اليوم.//انتهى//23:43ت م0217