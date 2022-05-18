سياسي / المحتل الغاشم يسمح بمسيرة استفزازية بالمرور من البلدة القديمة بالقدس
الأربعاء 1443/10/17 هـ الموافق 2022/05/18 م واس
القدس المحتلة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واس
قرر المحتل الغاشم اليوم السماح لما يسمى "مسيرة الأعلام الاستفزازية" بالمرور من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بما فيها باب العمود.
وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن ما يسمى وزير "الأمن الداخلي الإسرائيلي" عومير بارليف صادق بشكل نهائي على السماح لمسيرة الأعلام الاستفزازية بالمرور من البلدة القديمة بما فيها باب العمود في 29 مايو الحالي.
ومن المقرر أن تنطلق هذه المسيرة للمستوطنين نحو مدينة القدس، وسط تأمين كامل من عناصر شرطة الاحتلال التي ترفع حالة التأهب في ذلك اليوم.
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