إسلام آباد 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اليوم، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترس ، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول الأمن الغذائي الدولي في نيويورك.وأكد زرداري خلال اللقاء التزام باكستان بميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى تأييد بلاده في حل القضايا العالمية وفق مبادئ وميثاق المنظمة الدولية.//انتهى//23:44ت م0218