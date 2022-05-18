نيويورك 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء التلوث الناجم عن استخدام الوقود الأحفوري، وتسريع التحوّل إلى استخدام الطاقة المتجددة.وأكد غوتيريش، في كلمة بمناسبة صدور تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن حالة المناخ لعام 2021، أن المستقبل المستدام الوحيد هو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة.وأوضح أن تكنولوجيات الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية متوفرة بسهولة، وهي في معظم الحالات أقل تكلفة من الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، داعياً إلى تشكيل تحالف عالمي معني بتكنولوجيات تخزين الطاقة في البطاريات لتسريع وتيرة الابتكار في هذا المجال ووتيرة نشر هذه التكنولوجيات.//انتهى//23:45ت م0219