عنيزة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء اليوم ، حفل جائزة الذكير لتكريم الطلاب المتفوقين بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة، في دورتها الـ 37، وذلك في قاعة مركز القصيم العلمي بمحافظة عنيزة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ومدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح .وشهد سموه خلال الحفل مسيرة الطلاب المتفوقين، ثم ألقى مدير التعليم بمحافظة عنيزة خالد الحربي كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على رعايته لهذه المناسبة، ولأسرة الذكير على دعمها لهذه الجائزة العريقة، التي تعد الأقدم على مستوى الوطن.كما ألقى الطالب عبدالله الدويش كلمة المتفوقين، تحدث فيها عن مشاعرهم بهذه المناسبة السعيدة، مقدما شكره لسمو أمير القصيم على اهتمامه بأبنائه الطلاب، ولأسرة الذكير على دعم الطلاب المتفوقين بمثل هذه المبادرات الاجتماعية، منوهاً بدور أسرهم لتحفيزهم في التحصيل العلمي.ثم شاهد سموه العرض المسرحي بعنوان مواجهة، الذي قدمه عدد من الطلاب، ويحكي المسيرة التعليمية خلال جائحة كورونا وما تحقق من إنجازات وطنية تعليمية أسهمت في عدم تأثر التحصيل العلمي للطلاب، كما شاهد سموه فيلماً يستعرض مسيرة الجائزة ودورها في دعم المسيرة التعليمية وتحفيز الطلاب المتفوقين .وأشاد سمو أمير القصيم في نهاية الحفل بجهود إدارة التعليم بمحافظة عنيزة ، ودورها في تحفيز الطلاب المتفوقين ، مثمناً للقائمين على الجائزة دورهم الريادي في دعم الطلاب المتفوقين، والإسهام في زيادة تحصيلهم العلمي ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة – أعزها الله – للتعليم بكافة مساراته، مما أسهم في تبوء المملكة مراكز متقدمة على المستوى العالمي .كما كرّم سمو أمير القصيم الداعمين والمساهمين في إنجاح حفل تكريم الطلاب المتفوقين .// انتهى //23:47ت م0221