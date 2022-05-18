نجران 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسدشن رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري اليوم، المعرض المجتمعي " نعم يؤثر 5 " الذي تنظمه كلية الصيدلة في موقع النافورة التفاعلية بحي الفهد.ويهدف المعرض الذي يستمر يومين إلى تعريف أفراد المجتمع وإرشادهم بالاستخدام الأمثل للأدوية والأعشاب الطبية والمكملات الغذائية، وكذلك العادات الخاطئة في استخداماتها، بالإضافة إلى التوعية بمرض السكري وطرق علاجه والوقاية منه، وأمراض ارتفاع الضغط وطرق علاجه، والتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وطرق العلاج منها.واستمع المشاركون في المعرض من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى استفسارات الزوار حول الاستشارات الدوائية، وإرشادهم إلى الطريق الأمثل للاستفادة من الأدوية والأعشاب وتجنب الأضرار المحتملة منها.وأوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور علي الشعبي أن هذه الفعالية تنظمها الكلية سنوياً حرصاً على توعية المجتمع وتثقيفهم، مشيراً إلى دعم رئيس الجامعة للمبادرات المجتمعية ودورها في خلق مجتمع صحي واعٍ.// انتهى //23:47ت م0222