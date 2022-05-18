رام الله 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في رام الله، مساء الأربعاء، بوزير الخارجية الهولندي ووبكي هويكسترا، وبحثا آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين.وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع على أن الأمور والأوضاع في فلسطين تتعقد نتيجة تصعيد الاحتلال الغاشم -القائم بالقوة- على الأرض من القتل والاعتقال، وتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، ومحاولات تغيير الوضع القائم، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.ودعا أشتية، هولندا والاتحاد الأوروبي بالقيام بدور فعال للحفاظ على حل الدولتين، كما طالب بالضغط على المحتل الغاشم للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معه، بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحاً وتصويتاً كباقي الأراضي الفلسطينية، لتكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن القضايا المتعلقة بالمياه والكهرباء ليست بديلاً عن الحل والأفق السياسي.وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني هولندا بالضغط على المحتل الغاشم للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لديه، والإفراج عن الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات المالية الجائرة من أموال المقاصة بدون تدقيق.//انتهى//00:41ت م0002