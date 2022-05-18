نيويورك 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسدعت وكالات أممية الدول إلى التحقيق بفعالية في الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين المهرَّبين، بما في ذلك في بلدان العبور والمقصد، ومقاضاة مرتكبيها.وطالبت الوكالات ممثلة في الفريق المشترك من مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسف والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين، في بيان صحفي مشترك الليلة، جميع الدول بما في ذلك جميع الدول الساحلية، إلى تهيئة الظروف الملائمة لاحترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين يُنقذون في البحر وإنزالهم على أراضيها.وأشار الفريق المشترك إلى أن المهاجرين واللاجئين يسلكون الطرق البحرية بحثا عن الكرامة والأمان، أو اللجوء أو غير ذلك عبر جميع المناطق في جميع أنحاء العالم.//انتهى//00:42ت م0003