واشنطن 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك، مساء الأربعاء، بوزراء خارجية الكونغو، ومصر، والجابون، وغانا، وكينيا، وموريتانيا، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وزامبيا، والسنغال، وذلك على هامش مشاركتهم في المؤتمر الوزاري لنداء الأمن الغذائي العالمي.وناقش الأطراف مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحدي الملح للأمن الغذائي في أفريقيا والطرق التي يمكن للولايات المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف أن تدعم بها مرونة النظام الغذائي على المدى القريب والطويل.كما بحث الأطراف الشراكة الأمريكية مع الدول الأفريقية لمعالجة القلق المتزايد من انعدام الأمن الغذائي في القارة، الذي تفاقم بسبب الجفاف الناجم عن المناخ، واضطراب سلسلة التوريد المرتبط بـفيروس كوفيد-19.//انتهى//00:56ت م0005