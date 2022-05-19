الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة أمس الأول، في كاليفورنيا مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Fastly" المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية أرتور بيرغمان.وناقش الاجتماع تعزيز مرونة وأداء البنية التحتية الرقمية، والتعاون مع الشركة للمساعدة في تطوير قدرات المنصات والتطبيقات المحلية، ودور الحوسبة المتطورة وشبكات توصيل المحتوى (CDN)، والتعاون في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية داخل المنطقة.//انتهى//01:26ت م0007