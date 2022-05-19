القاهرة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واستعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام مضيفه البنك الأهلي سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب المقاولون العرب في إطار منافسات الأسبوع الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي، الذي لعب 15 مباراة فقط من عمر الدوري، إلى 34 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً بجدول ترتيب الدوري والبنك الأهلي إلى 25 نقطة في المركز الثامن.//انتهى//01:32ت م0008