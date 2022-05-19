جيزان 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واساستقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد بمقر الهيئة أمس، وفداً من الشركة السعودية للقهوة برئاسة عضو مجلس إدارة الشركة السيد جوزيف رينر والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والشراكة بين الهيئة والشركة السعودية للقهوة، التي ستعود بالنفع على أبناء المحافظات الجبلية بمنطقة جازان.بعد ذلك زار وفد الشركة السعودية للقهوة، مشاتل ومحطات التجارب الزراعية بالهيئة، للاطلاع على الخدمات والاستفادة من الخبرات التي تقدمها الهيئة في مجال زراعة البن لجميع المزارعين في منطقة جازان وغيرها من المناطق الجنوبية.وتأتي هذه الزيارة بعد إطلاق صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية للقهوة خلال هذا الأسبوع.ونوه مدير عام الهيئة بإطلاق الشركة السعودية للقهوة، بهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل، و تعزيز جهود وتطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان، باعتبارها موطناً رئيسياً للبن الأشهر عالميا.// انتهى //02:25ت م0010