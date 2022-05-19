أشبيلية 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأحرز فريق اينترآخت فرانكفورت الألماني لقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بفوزه على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح (5 - 4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في نهائي البطولة الذي أقيم أمس، بملعب رامون سانشيز بيثخوان بمدينة إشبيلية الإسبانية.وشهدت المباراة تقدما للفريق الإسكتلندي بهدف النيجيري جو أريبو في الدقيقة (57)، غير أن رافائيل بوري عادل النتيجة للفريق الألماني في الدقيقة (69).ونجح الفريق الألماني في تسديد خمس ركلات ترجيح ناجحة مقابل أربع لفريق غلاسكو رينجرز في الوقت الذي تكفل فيه حارس مرماه كيفن تراب في التصدي لركلة جزاء سددها آرون رامسي لاعب غلاسكو، ليحدث الفارق لفريقه الألماني ويتوج باللقب.// انتهى //02:48ت م0011