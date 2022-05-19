الباحة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسعقدت الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة الباحة أمس اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول, وذلك بمقر الجمعية في محافظة بلجرشي.ونوّه رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد بن علي الكلي بأن الجمعية التعاونية للإسكان هي المطور الأول والوحيد المؤهل في المنطقة كمطور عقاري, حيث تعمل من خلال التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تطوير مشاريع سكنيه لسد العجز الكبير والواضح في المنتجات السكنية المختلفة بجودة عالية وأسعار تنافسية, بالإضافة إلى تطوير عدد من المشاريع متعددة الاغراض سواء سكنية وترفيهية ودور الضيافة من فنادق ووحدات سكنية سياحية, ومنها مشروع عالية الباحة, والتاون سكوير بمحافظة بلجرشي, والتي ستكون في متناول رجال الأعمال للمساهمة في تنمية اقتصاد المنطقة وتعود على المستثمرين بالعوائد الجيدة.// انتهى //07:46ت م0019