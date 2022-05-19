رام الله 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم, تحذيرات الرئاسة الفلسطينية من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، واستمرار السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تصريحات بينيت بإطلاق يد جيش الاحتلال لممارسة القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني.وسلطت الضوء على اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينييًا، وهاجم طلبة جامعة خضوري ومدرسة ثانوية للبنات، وهدم منزلًا وخيمة في بيت لحم والخليل، فيما واصل المستوطنون اقتحام الأقصى.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بلقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الهولندي ووبكي هويكسترا، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين.وأوردت أقوال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة, إن دعوات متطرفي المستوطنين إلى هدم مصلى قبة الصخرة؛ إذكاء للتطرف الديني واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين حول العالم وعنصرية مقيتة.وتحدثت عن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح بـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالمرور من البلدة القديمة بالقدس المحتلة بما فيها باب العمود.// انتهى //09:19ت م0022