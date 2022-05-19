إسلام آباد 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسركزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم على اتفاق باكستان والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي، وتأكيد الولايات المتحدة دعمها لإعادة بناء الاقتصاد الباكستاني.وسلطت الضوء على تفاؤل الحكومة الباكستانية من نجاح محادثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة المليار دولار المتبقية من برنامج الصندوق بهدف تحسن سعر الروبية الباكستانية الذي تراجع إلى أدنى المستويات.وأخبرت صحف إسلام آباد عن إطلاق الحكومة الباكستانية حملة جديدة لتطعيم الأطفال ضد الشلل، فيما أطلق خبراء الصحة تحذيرات من إمكانية انتشار فيروس حمى الكونغو في بعض مناطق باكستان.وتناولت متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي منها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية، ومصرع وإصابة العشرات جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في شمال الهند، ومواجهة العديد من دول العالم أزمة الأمن الغذائي بسبب النقص الحاد في تأمين القمح.// انتهى //09:30ت م0024