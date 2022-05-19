إسلام آباد 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري الليلة الماضية بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو على هامش الاجتماع الوزاري حول "نداء الأمن الغذائي العالمي للعمل" في نيويورك.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان وإيطاليا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.وأكد وزير الخارجية الباكستاني حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.// انتهى //09:39ت م0025