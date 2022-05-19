الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واستعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال، اعتبارًا من يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا الموافق 20/ 10/ 1443 هـ حتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 25/ 10/ 1443 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر-توظيف) https://jobs.sa.// انتهى //10:01ت م0028