عرعر 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسنظمت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلةً بالنشاط الطلابي "بنين وبنات" اليوم، ملتقى "ريادي" - عن بعد -, بحضور عدد من المهتمين وميسري ومسيرات الأعمال في تعليم المنطقة والمدارس.وتناول الملتقى الذي قدمه مختصون ومختصات في مجال الأعمال الريادية، عدة محاور من أبرزها: ريادة الأعمال بجامعة الحدود الشمالية، وريادة الأعمال و "رؤية المملكة 2030"، ودور بنك التنمية الاجتماعية في ريادة الأعمال، ودور المؤسسات في دعم رواد الأعمال، وثقافة دعم الأسر وتجارب النجاح.وأوضح مساعد مدير تعليم المنطقة ورئيس لجنة مشروع ريادة الأعمال عباس صالح العنزي, أن وزارة التعليم تحرص على بناء وتعزيز المهارات المختلفة لطلاب وطالبات التعليم العام لتحقيق "رؤية المملكة 2030" ومنها ريادة الأعمال، حيث يهدف المشروع إلى إكساب الطلبة المهارات اللازمة لريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر من خلال تعزيز منظومة ريادة الأعمال الذي يسهم في بناء شخصية الطالب والطالبة وتعزيز ثقته بنفسه، علماً أن المشروع يستهدف جميع طلاب وطالبات التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع المدارس.// انتهى //10:08ت م0029